Huzur Türkiye-3 operasyonuna Elbistan’dan 170 polis katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde eş zamanlı başlattığı ‘Huzur Türkiye-3’ asayiş uygulaması, Elbistan’da da yaklaşık 170 polisin katılımı ile gerçekleştirildi.

Uygulamada yaklaşık 400 şahıs sorgulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 1 işyerine de açıktan içki satışı yapıldığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yurt genelinde 80 bin 88 personelin katılımıyla “Türkiye Güven-Huzur-3” uygulaması gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamalara polis, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden toplam 13 bin 966 ekip, 17 hava aracı, 71 deniz aracı, 417 dedektör köpeği ve 80 bin 88 görevli katıldı.

Uygulamaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatları olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 81 ilde koordineli olarak 10 Şubat akşamı sabit yol uygulaması ve umuma açık yer uygulaması şeklinde iki aşamalı uygulama gerçekleştiriyor. Uygulamalar esnasında temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntem ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlanıyor” denildi.

Operasyonun Elbistan ayağı ise yaklaşık 170 polisle icra edildi. Saat 22.00 itibariyle başlayan ve 2 saat süren uygulamaya, asayiş, trafik, KOM, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri katıldı. Birim amirleri ve komiserlerin koordinesindeki polisler, ekip ekip ve bölge bölge ayrıldı. Sivil ve resmi polisler, ekip otoları ve otobüslerle birlikte daha önceden belirlenen görev yerlerine götürüldü. Eş zamanlı olarak başlayan operasyonda parklar, umuma açık yerler, çayevleri, kıraathaneler ve kafelerde denetim yapıldı. Denetim yapan polislerin güvenliği de mesai arkadaşları tarafından sağlandı. Trafik polisleri de şehrin ana arterlerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Huzur Türkiye-3 operasyonunun Elbistan ayağında 400’e yakın şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. 55 araç incelenirken bunlardan 1’i trafikten men edildi. 5 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Alkol ürünleri satışı yapılan işyerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde de 1 işyerine açıktan içki satışı yapıldığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı. Uygulamada toplam 25 işyeri denetlendi.