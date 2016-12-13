Huzur Dayanışma Derneği’nden emniyete başsağlığı ziyareti

Elbistan Huzur ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’u ziyaret ederek, İstanbul’daki terör saldırısından dolayı başsağlığı dilediler.

Ziyarette hain terör saldırısının tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Elbistan Huzur ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Gürbüz ve yönetim kurulu üyeleri, aynı olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundular.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Huzur ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Gürbüz, “Cumartesi günü İstanbul’da hain teröristlerce gerçekleşen saldırı tüm milletimizin yüreklerini dağladı. Şehit düşen polislerimizin ve sivil vatandaşlarımızın acısını en derinden hissettik. Onlar, vatan için gözlerini kırpmadan şahadet şerbetini içti. Onların hakkını ödeyemeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Barış Murat Başol’u ziyaret ederek emniyet teşkilatımızın acısına ortak olmak istedik. Bu hain terör örgütlerinin yapmaya çalıştıkları da boşa çıkacak. Biz, adı ve sanı ne olursa olsun terör örgütlerinin kirli emellerini boşa çıkaracak bir milletiz. Birliğimiz, dirliğimiz ve vatan sevgisiyle çarpan yüreklerimiz olduğu müddetçe bu hainler emellerine asla ulaşamayacak. Gün dayanışma günüdür, gün birlik ve beraberlik günüdür. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte emniyet teşkilatımız olmak üzere devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ve bu acıyı canı gönülden paylaştığımızı göstermek istedik” dedi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol ise, saldırının ardından tüm vatandaşların polise ve emniyet teşkilatına sahip çıktığını hatırlatarak, Gürbüz ve beraberindeki heyete teşekkür etti.



