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Hüyüklü’de 15 günlük koronavirüs karantinası kaldırıldı

Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi’nde 15 gündür devam eden koronavirüs (Kovid-19) karantinası, 2 ev hariç olmak üzere kaldırıldı.

Hüyüklü’de 15 günlük koronavirüs karantinası kaldırıldı
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Nişan merasiminin ardından yaklaşık 40 kişide görülen korona virüs nedeniyle 8 Mayıs tarihinde karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde, karantina tedbirleri 2 ev hariç olmak üzere kaldırıldı. Afşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada; İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 08.05.2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı gereği ilçemize bağlı Hüyüklü Mahallesinin karantina uygulamasının 2 ev hariç 22.05.2020 tarih ve saat 06: 00 den itibaren kaldırılmasına karar verildiğine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, ilçe merkezinde Yeşilyurt Mahallesindeki bir evin karantina uygulamasının devam edeceği belirtildi. Alınan karara aykırı hareket edenlere fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağının da altı çizildi.


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