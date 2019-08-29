Hurman Çayı’nın yatağı değişecek, Ceyhan’a değil Göksun Çayı’na dökülecek

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek ve termik santral yatırımları için Hurman Çayı’nın kömür sahaları dışına almayı sağlayacak projede yüklenici firmaya 450 gün süre verilecek.

Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kömürü sahalarının susuzlaştırma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek için kömür sahasından geçen Hurman Çayı’nın derivasyonunun planlamasını yapmak amacıyla EÜAŞ ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl ön protokol imzalanmıştı. Söz konusu protokole göre, Afşin-Elbistan C-D Kömür Sahasının yatırıma açılması amacıyla yürütülen proje çalışmaları kapsamında, Hurman Çayı ve yan kolları, kömür sahası dışına çıkarılacak. Elbistan ve Afşin ilçelerinde geçtiği topraklara hayat veren Hurman Çayı’nın yatağı, Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’nden itibaren değişecek. Proje kapsamında Hurman Çayı, bir kısmı tünel bir kısmı da beton kanal olacak yeni yatağına alınacak. Afşin’in alt kısmından geçecek yeni kanalla birlikte Hurman çayı, Ceyhan Nehri’ne değil Esence-Hüyüklü Mahallesi’nden Göksun Çayı’na dökülecek.