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Hurman Çayı’nın yatağı değişecek, Ceyhan’a değil Göksun Çayı’na dökülecek

Elbistan ve Afşin’in tarımsal sulamadaki en önemli kaynaklarından biri olan Hurman Çayı’nın yatağının, değiştirilerek tünel ve açık kanal halinde Göksun Çayı’na dökülmesini öngören projenin planlama ihalesi 3 Eylül’de yapılacak.

Hurman Çayı’nın yatağı değişecek, Ceyhan’a değil Göksun Çayı’na dökülecek
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle hayata geçirilecek ve termik santral yatırımları için Hurman Çayı’nın kömür sahaları dışına almayı sağlayacak projede yüklenici firmaya 450 gün süre verilecek.

Afşin-Elbistan bölgesindeki linyit kömürü sahalarının susuzlaştırma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek için kömür sahasından geçen Hurman Çayı’nın derivasyonunun planlamasını yapmak amacıyla EÜAŞ ve DSİ Genel Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl ön protokol imzalanmıştı. Söz konusu protokole göre, Afşin-Elbistan C-D Kömür Sahasının yatırıma açılması amacıyla yürütülen proje çalışmaları kapsamında, Hurman Çayı ve yan kolları, kömür sahası dışına çıkarılacak. Elbistan ve Afşin ilçelerinde geçtiği topraklara hayat veren Hurman Çayı’nın yatağı, Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi’nden itibaren değişecek. Proje kapsamında Hurman Çayı, bir kısmı tünel bir kısmı da beton kanal olacak yeni yatağına alınacak. Afşin’in alt kısmından geçecek yeni kanalla birlikte Hurman çayı, Ceyhan Nehri’ne değil Esence-Hüyüklü Mahallesi’nden Göksun Çayı’na dökülecek.

DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, "Kahramanmaraş - Afşin Hurman Çayı Derivasyonu Planlama Yapımı Danışmanlık Hizmeti" işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edildi. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla ihale usulü ile ihale edilecek. 3 Eylül’de gerçekleştirilecek ihale, kömür madeni ruhsat sahası içinden geçen derelerden, sel kapanları ve regülatörler marifetiyle toplanan suların kuşaklama kanalı, derivasyon kanalları ve tünel ile Hurman Çayı Havzasından Göksun Çayı’na deplase edilecek. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günü olarak planlandı.  







 


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Zekeriya 6 saat önce

İyi güzel de. ova köylerin tarım alanı nasıl sulanacak onun çalışması yapıldımı.türkiye bütçesine büyük katkı sağlanan araziler sulanmassa ilçemiz iyice fakirlwşecek

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Ali yüksel 5 saat önce

Bizim araziler nolcakkırazcmı kalacak biz o suyla suluyoruz arazileri

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Fikret Unal 5 saat önce

hurman çayının suladığı geçtiği yerlere topraklara bir nebzede hayat veren bu suyun yönü değişirse o topraklar tarım zaten termik santrallerinin verdiği zararla can çekişiyordu bu sefer tamamen ölür yani yoğun bakımdaki hastanın fişinin çekilmesi gibi olur o bölge insanının Allah yardımcısı olsun havaya el koydunuz soluk almak mucize suya da el koyun hızlı ölümü devreye alın alkış sizlere ne böyük bir iş yapıksınız bravo sizlere

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Kazım 5 saat önce

Çayın geçtiği köylerin sulaması nolacak? Yine kayıp yine kaybeden Elbistan. Yine göç verecek :(

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karahüyüklü 3 saat önce

akp diye gezen çifçi şimdi akp sana şu verir hadi bakalım şimdi ne edeceksiniz

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