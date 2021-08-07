Hurman Çayı’nda taşkın riski ortadan kaldırılıyor

DSİ Afşin 204. Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hurman Çayı’nda özellikle bahar aylarında yaşanabilecek taşkın ve sellerden arazilerle vatandaşların zarar görmemesi için geçtiğimiz günlerde başladıkları yatak temizliği ve sette yükseltme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İş makineleri, çay yatağında biriken atıklar, mil ve diğer malzemeleri temizliyor. Çalışmalar, Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi ile Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi arasında kalan nehir yatağında yapılıyor.

Hurman Çayı’ndaki çalışmaları takip eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, daha önceki yıllarda meydana gelen taşkınlar nedeniyle evlerin ve arazilerin zarar gördüğünü hatırlattı.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte çay yatağının su taşıma kapasitesinin arttığını ifade eden Başkan Tıraş, “Vatandaşlarımız da sel ve taşkın korkusu yaşamayacak” dedi.

Başkan Tıraş, “Hurman Çayı’nın debisi, özellikle bahar aylarında çok yükselmekte. Geçtiğimiz yıllarda da bu durum nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı. DSİ Afşin 204. Şube Müdürlüğümüz, bu konuda kapsamlı bir çalışma başlattı. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Karahüyük’le Kuşkayası arasındaki bölge taşkın ve sel konusunda daha güvenli bir hale getiriliyor. Bölgedeki vatandaşlarımız bundan sonra taşkın ve sel sıkıntısı yaşamayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.