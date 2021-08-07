Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nergele Çayı’ndan çuval çuval çöp topladılar
Nergele Çayı’ndan çuval çuval çöp...
Vaka sayıları 3 kat birden arttı
Vaka sayıları 3 kat birden...
Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek
Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6...
Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı
Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı
‘Bir kapak bir umut’ projesinde mavi kapaklar 2 engelliye umut oldu
‘Bir kapak bir umut’ projesinde...
banner191
banner162

Hurman Çayı’nda taşkın riski ortadan kaldırılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Afşin 204. Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hurman Çayı’ndaki taşkın riskini ortadan kaldıracak yatak temizliği ve sette yükseltme çalışmalarına başladı.

Hurman Çayı’nda taşkın riski ortadan kaldırılıyor
banner167

DSİ Afşin 204. Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hurman Çayı’nda özellikle bahar aylarında yaşanabilecek taşkın ve sellerden arazilerle vatandaşların zarar görmemesi için geçtiğimiz günlerde başladıkları yatak temizliği ve sette yükseltme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İş makineleri, çay yatağında biriken atıklar, mil ve diğer malzemeleri temizliyor. Çalışmalar, Elbistan’a bağlı Karahüyük Mahallesi ile Afşin ilçesine bağlı Kuşkayası Mahallesi arasında kalan nehir yatağında yapılıyor.

Hurman Çayı’ndaki çalışmaları takip eden AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, daha önceki yıllarda meydana gelen taşkınlar nedeniyle evlerin ve arazilerin zarar gördüğünü hatırlattı.

Tamamlanan çalışmalarla birlikte çay yatağının su taşıma kapasitesinin arttığını ifade eden Başkan Tıraş, “Vatandaşlarımız da sel ve taşkın korkusu yaşamayacak” dedi.

Başkan Tıraş, “Hurman Çayı’nın debisi, özellikle bahar aylarında çok yükselmekte. Geçtiğimiz yıllarda da bu durum nedeniyle birçok olumsuzluk yaşandı. DSİ Afşin 204. Şube Müdürlüğümüz, bu konuda kapsamlı bir çalışma başlattı. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Karahüyük’le Kuşkayası arasındaki bölge taşkın ve sel konusunda daha güvenli bir hale getiriliyor. Bölgedeki vatandaşlarımız bundan sonra taşkın ve sel sıkıntısı yaşamayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hurman Çayında Taşkın Riski Ortadan Kaldırılıyor