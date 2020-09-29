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Hurman Çayı’na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Afşin ilçesinde bahçesine su taşımak için gittiği Hurman Çayı’na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Hurman Çayı’na düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Olay ilçeye bağlı Dokuztay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 74 yaşındaki Cuma Barutçu, bahçesine su taşımak için Hurman Çayı kıyısına gitti. Barutçu, bu sırada dengesini kaybederek çaya düştü. Barutçu’nun eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları, yaşlı adamı çayda hareketsiz bir şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Barutçu’nun sudan çıkarılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 


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