Hurman Çayı’na 5 bin kırmızı benekli alabalık

Gürün Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, ilçede gerek doğal yetişen gerekse de çiftliklerde olarak yetiştirilen alabalıkların ekonomik ve doğa turizmi açısından önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Kaymakam Berdibek, doğadaki ekolojik sistemin bozulmaması için yapılan bu tür etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra, Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği Çamlıyayla Alabalık Çiftliğinde yetiştirilen 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Hurman Çayı ile buluşturuldu.