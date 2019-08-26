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Hurman Çayı’na 5 bin kırmızı benekli alabalık

Hurman Çayı’na, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Hurman Çayı’na 5 bin kırmızı benekli alabalık
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Elbistan, Afşin ve Sivas’ın en önemli su kaynaklarından biri olan Hurman Çayı’ndaki kırmızı benekli alabalık popülasyonunu arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Aynı suda yetişen anaçlardan üretilen 5 bin adet yavru, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Akdere Köyü’nden Hurman Çayı’na bırakıldı. Yapılan etkinliğe Gürün Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Yzb. Burhan Çolak, avcılar ve atıcılar dernekleri ile milli parklar personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Gürün Kaymakamı Muhammed Berat Berdibek, ilçede gerek doğal yetişen gerekse de çiftliklerde olarak yetiştirilen alabalıkların ekonomik ve doğa turizmi açısından önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Kaymakam Berdibek, doğadaki ekolojik sistemin bozulmaması için yapılan bu tür etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra, Sivas Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği Çamlıyayla Alabalık Çiftliğinde yetiştirilen 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Hurman Çayı ile buluşturuldu. 






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