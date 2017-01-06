Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Adana karayolunun 36. kilometresinde, Metin Temel yönetimindeki 58 FN 251 plakalı otomobil ile İsmet Işık’ın kullandığı 27 VB 187 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Araçlardan birisinin hurdaya döndüğü kazada, her iki araçta bulunan Metin Temel, Suriye uyruklu Nasen Hanen, İsmet Işık ve eşi Sultan Işık yaralandı.

Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.