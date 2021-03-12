Hünkar Restaurant, misafirlerini ağırlamaya başladı

Farklı ambiyansı ve damak lezzetine önem verenlerin mekânı olma parolası ile hizmete başlayan Hünkar Restaurant, düzenlenen törenle Karaelbistan Mahallesi Opet Petrol İstasyonu yanında Elbistan’ın ilk dinlenme tesisi olarak hizmete açıldı.

İşletme sahipleri Emin Polat ve Alparslan Dere, böyle bir restoranı ilçeye kazandırmak dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “İlçemizdeki lokantacılık sektörüne farklı bir soluk getirmek istiyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, başta Elbistan halkı olmak üzere çevre ilçelerimizden gelecek müşterilerimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandılar.

Hünkar Restaurant işletme sahipleri Emin Polat ve Alparslan Dere, sektöre özlenen ve arzu edilen beklentilere cevap verebilmek adına yola çıktıklarını ifade ederek, “Mekanın güzelliği, rahatlığı, Ceyhan kıyısının eşsiz manzarası, yazlık kameriyeler ile sıra dışı bir mekanı Elbistan ve bölge insanının hizmetine sunmanın mutluluğu içindeyiz. A kalite hizmet ve A kalite lezzetler ile çıktığımız yolda Hünkar olarak herkesin emrine amade olacağız” dedi.

İşletme sahipleri Emin Polat ve Alparslan Dere, genel ihtiyaç ve beklenti olarak çevre yolu ve transit geçişlerde Elbistan'a yakışan bir dinlenme tesisi ve restaurantı bölgeye kazandırdıklarına dikkat çekerek, "Elbistan’ımızın kara yolu üzerinde dinlenme tesisi eksiğini vardı. Gerek günü birlik şehrimize gelenler gerekse transit yolcuların dinleneceği kara yolu üzerinde Elbistan’ımızın bir dinlenme tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştular.