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Hulusi Efendi Vakfı, ‘hayır çarşısı’ açacak

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı’nın hanımlar kolu olan Şefkat Gülleri tarafından Elbistan’da hayır çarşısı adıyla kermes açılacak.

Hulusi Efendi Vakfı, ‘hayır çarşısı’ açacak
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Genel Merkezi Malatya’nın Darende İlçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, ülke genelinde daha çok insana yardım elini uzatabilmek amacıyla Türkiye genelinde düzenlediği hayır çarşısının Elbistan’daki açılışı, 11 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Hulusi Efendi Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ‘Her Canlıya Hizmet’ felsefesi ile kurulan Vakfın, hanımlar kolu olan Şefkat Gülleri tarafından kermes açıldığı bildirildi.

Açıklamada, yıl içerisinde vakıf gönüllüsü bayanların el emeği göz nuru ile hazırladıkları eşyalar ve iş adamlarının yaptıkları ayni bağışlarla yapılacak kermeslerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere yükseköğrenim, ortaöğrenim ve barınma bursu verileceği, sosyal tesis inşaat ve tadilatlarının yapılacağı, kimsesiz, dul ve yetimlerin yakacak, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanacağı, sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz, tefrişat gibi konularda destek olunacağı, yaşlı, yatalak ve maddi imkanı olmayanlara sağlık taraması ve ilaç için maddi yardımla birlikte sıcak yemek yardımında bulunulacağı kaydedildi. 

Elbistan’da Ebililer Sokak’ta 11 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’de açılacak hayır çarşısının 10 ekim tarihine kadar açık kalacağı belirtildi.


Yerel Manşetler
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Elbistanlı 6 saat önce

İnşAllah öyledir eğer nere gittiği belli olmazsa yazık milletin manevi inancına vurulan bir darbe olur.darende tamamiyle bir ibadet haneydin şimdi tam bir ticaret hane olmuş millet ziyarete gelmekten tedirgin

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