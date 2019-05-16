Hulusi Efendi Bulvarı’nda kaza: 1 yaralı

Kaza, Hulusi Efendi Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde dönüş yapmak isteyen İsmail A. idaresindeki 46 AAJ 332 plakalı otomobille karşı yönden gelen Sefer T.’nin kullandığı 46 EY 767 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, Sefer T.’nin aracında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.