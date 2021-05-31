Hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, kampanya dolayısıyla adliyede düzenlenen programda yaptığı değerlendirmede, “Kitap bağışı kampanyasının, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimleri ve cezalarının infazından sonra topluma uyum süreçlerine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan “Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde tüm yurtta eş zamanlı olarak “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” başlatıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da kampanya çerçevesinde Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı'nın koordinesinde Elbistan Adliye Sarayı ve Uzun Çarşı girişinde olmak üzere iki ayrı stant açıldı.

Stant açılış törenine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Cumhuriyet Savcıları, Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanı Dr. Kemal Halitoğlu, Elbistan Adliye Sarayı personelleri, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kurum Müdürü Halil Güneş, kitap bağış kampanyasından sorumlu Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Ferhan Aktürk ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çalışanları katıldı.

Standın açılışında konuşan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Sayın Bakanımızın tensipleri ile başlatılan bu kampanyaya Elbistan Adalet camiası olarak katılmaktan onur duyuyoruz. Tüm Türkiye genelinde bu kampanya aynı anda başlatıldı. Ceza infaz kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmesinde, topluma yeniden kazandırılmalarında ve hükümlünün salıverilme sonrası topluma uyum sağlamalarında ceza infaz kurumlarında yapılan eğitim ve iyileştirme çalışmaları gerçekten büyük önem arz etmektedir. Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz kütüphanesinde bugün itibari ile 4 bin 172 adet kitap bulunup, mahpuslar bu kitaplardan istifade etmektedir. Ayrıca yine Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki yaklaşık yirmi bin kitap hükümlü ve tutukluların erişimine açılmış, düzenli olarak ceza infaz kurumu personeli tarafından, hükümlü ve tutuklulara okumaları için ilçe halk kütüphanesinden kitaplar temin edilmektedir” dedi.

Kampanyanın 16 Haziran’a kadar devam edeceğini belirten Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Bugün burada ‘Bir kitap bir dünyadır’’ sloganı ile hükümlü ve tutukluların ufuklarının açılması, suç unsurundan uzaklaşıp, yasalara uyumlu bireyler olmalarına katkı sağlamak için her vatandaşın imkan dahilinde katılmasını istediğimiz bir kampanyayı bakanlığımız adına başlatmış olduk. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamım imkanları dahilinde bağışa katılmalarıdır. Kampanyanın başlatılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere, bütün çalışanlarımıza teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Kampanyaya tüm kurumların ve vatandaşların destek olmasını beklediklerini aktaran Başsavcı Ormancı, projeye öncü olan kurumlara da teşekkür etti.