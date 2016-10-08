Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hükümet Konağı tamam, taşınma işlemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı’nın prestij projeleri arasında yer alan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi baz alınarak projelendirilen Elbistan Yeni Hükümet Konağı tamamlandı.

Bu haber kez okundu.

Hükümet Konağı tamam, taşınma işlemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı’nın prestij projeleri arasında yer alan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi baz alınarak projelendirilen Elbistan Yeni Hükümet Konağı tamamlandı. Eski Hükümet Konağı’nda hizmetlerini sürdüren kurumlar, yeni binaya taşınmak için hazırlıklara başladılar. Taşınma işlemi tamamlanır tamamlanmaz, eski bina yıkılarak, çevre düzenlemesi yapılacak.

            2014 yılında 10 milyon TL bütçe ile inşaatına başlanan Elbistan Hükümet Konağı tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi. Eski Hükümet Konağı binasının bahçe kısmına yapılan yeni binaya taşınma işlemleri ise bu hafta itibarı ile başlayacak. Hükümet Konağı içerisinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü, FETÖ operasyonu sonrasında el konulan dershane binasına taşınırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü ise yapımı tamamlanma aşamasında olan müstakil binalarına taşınacaklar. Elbistan Kaymakamlığı’na bağlı olarak hizmet sunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Göktürk Caddesi üzerindeki binasında, Müftülük ise mevcut binasında hizmetlerini sürdürecek.

            Bodrum, zemin + üç katlı olarak yapımı tamamlanan Hükümet Konağı, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Eski binaya oranla daha büyük ve ferah odalara sahip olan yeni Hükümet Konağı binasında, hangi kurumun hangi kata ve hangi odalarda hizmet sunacağı belirlenerek, kurumlara taşınmaları için gerekli olan yazı gönderildi.

            Bazı kurumlar taşınma öncesinde gerekli altyapıların sağlanması için görüşmelerini sürdürürken, bazı kurumların altyapısını ise genel müdürlükten gelecek uzman ekiplerin kuracağı belirtildi. Taşınma süresince vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemler de alınırken, taşınma işleminin en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. 

            Bodrum, zemin+3 kattan oluşan ve yaklaşık 14 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Hükümet Konağı, geniş bir meydana sahip olacak. Eski Hükümet Konağı binasının yıkılması ve ardından Adliye binasının da taşınıp, eski binasının yıkılmasından sonra, Polisevi’ne kadar olan alan meydan olarak düzenlenecek. Bu alana 47 araçlık kapalı, 47 araçlık açık otopark yapılacak. Elbistan ve çevresinin tarihi dokusunu da bünyesinde taşıyan yeni Hükümet Konağı binası, aynı zamanda doğalgaz ısıtma sistemi ile de uyumlu olacak. 

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Vatandas 3 ay önce

Kardeşim ben orada oturuyorum halen daha İnşaat sürüyor Yani üç aya kadar bitmez bu nasıl oluyor da hemen faaliyete geçiyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 3 ay önce

Yıllar önce bitirilmesi gereken bir projeydi.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hülya 3 ay önce

Çok güzel olmuş Hayırlı olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yurttaş 3 ay önce

Bina plansız ve düzensiz, 20 kişilik odalar da nasıl hizmet verilecek bilemiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
GAZİ KILIÇ 3 ay önce

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN.DAİMA YÜKSELTSİN.SLM

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 3 ay önce

Allah yapanlardan razi olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaşş 2 ay önce

Bakın bu proje vizyonsuzluk örneğidir. Yıllardır Elbistan halkı il olsun diye bağırıyor. İl olmasını istediğimiz ilçenin hükumet konağına bakın. 50 bin nüfusu olan ilçeleri bile zorla kaldırabilecek büyükte yapılmış bir bina. Yetkililerimiz ileriyi hiç mi düşünmedi? Elbistan'a hiç yakışmayan bir proje.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner27

banner29