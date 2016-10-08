Hükümet Konağı tamam, taşınma işlemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı’nın prestij projeleri arasında yer alan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi baz alınarak projelendirilen Elbistan Yeni Hükümet Konağı tamamlandı. Eski Hükümet Konağı’nda hizmetlerini sürdüren kurumlar, yeni binaya taşınmak için hazırlıklara başladılar. Taşınma işlemi tamamlanır tamamlanmaz, eski bina yıkılarak, çevre düzenlemesi yapılacak.

2014 yılında 10 milyon TL bütçe ile inşaatına başlanan Elbistan Hükümet Konağı tamamlanarak, hizmete hazır hale getirildi. Eski Hükümet Konağı binasının bahçe kısmına yapılan yeni binaya taşınma işlemleri ise bu hafta itibarı ile başlayacak. Hükümet Konağı içerisinde yer alan Milli Eğitim Müdürlüğü, FETÖ operasyonu sonrasında el konulan dershane binasına taşınırken, Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü ise yapımı tamamlanma aşamasında olan müstakil binalarına taşınacaklar. Elbistan Kaymakamlığı’na bağlı olarak hizmet sunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Göktürk Caddesi üzerindeki binasında, Müftülük ise mevcut binasında hizmetlerini sürdürecek.

Bodrum, zemin + üç katlı olarak yapımı tamamlanan Hükümet Konağı, yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip. Eski binaya oranla daha büyük ve ferah odalara sahip olan yeni Hükümet Konağı binasında, hangi kurumun hangi kata ve hangi odalarda hizmet sunacağı belirlenerek, kurumlara taşınmaları için gerekli olan yazı gönderildi.

Bazı kurumlar taşınma öncesinde gerekli altyapıların sağlanması için görüşmelerini sürdürürken, bazı kurumların altyapısını ise genel müdürlükten gelecek uzman ekiplerin kuracağı belirtildi. Taşınma süresince vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemler de alınırken, taşınma işleminin en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

Bodrum, zemin+3 kattan oluşan ve yaklaşık 14 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip olan Hükümet Konağı, geniş bir meydana sahip olacak. Eski Hükümet Konağı binasının yıkılması ve ardından Adliye binasının da taşınıp, eski binasının yıkılmasından sonra, Polisevi’ne kadar olan alan meydan olarak düzenlenecek. Bu alana 47 araçlık kapalı, 47 araçlık açık otopark yapılacak. Elbistan ve çevresinin tarihi dokusunu da bünyesinde taşıyan yeni Hükümet Konağı binası, aynı zamanda doğalgaz ısıtma sistemi ile de uyumlu olacak.



