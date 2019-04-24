Hububat, baklagil ve mısırda prim başvurusu için son gün 30 Nisan

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını bu tarihe kadar Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

“2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek. Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödenecek. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2018 yılında ekimi yapılmış mercimek ve nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak.”