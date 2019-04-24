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Hububat, baklagil ve mısırda prim başvurusu için son gün 30 Nisan

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, hububat, baklagiller ve dane mısırda 2018 yılı prim başvuru süresinin 30 Nisan’da sona ereceğini bildirerek, “Çiftçilerimizin, bu tarihi kaçırmamaları, bir an önce başvurularını yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde desteklemeden yararlanamazlar” dedi.

Hububat, baklagil ve mısırda prim başvurusu için son gün 30 Nisan

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını bu tarihe kadar Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapmaları gerektiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

“2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek. Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödenecek. Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlı olduğu bakanlıkça tespit edilen havzalarda 2018 yılında ekimi yapılmış mercimek ve nohutta destek yüzde 50 fazla olarak uygulanacak.”

 

 

 


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çiftçi 4 hafta önce

ziraat odaları kapatılmalı çiftçiye masraf bi işe yaramıyor durmadan aidat felan ek yük çiftçilere ne faydası var bu odaların heb boş aile şirketi gibi

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Mehmet 4 hafta önce

Sayın çiftçi kardeşim sivil toplum kurtuluşları anayasamıza dayanılarak kurulmuş meslek örgütleri her oda aidat alır aidatlarda resmî gazete de yayınlanarak alınır kimse kafasına göre aidat alamaz ben de kapansın diyorum ama demekle olmuyor anayasamiz gereki her kesimi temsil eden bir oda veya sivil toplum kuruluşu vardır kapansın işe yaramıyor derken araştırmadan yorum yapmayalım

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ali osman 4 hafta önce @Mehmet

sayın gardaşım bana bir tane faydasını yaz çiftçiye ek yükten başka ne faydası var.aile şirketi gibi hebsi.işinize gelince anayasa yok sivil toplum örğütü faelan filan bir tane maddi faydası varsa sen haklısın.

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