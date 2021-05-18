Hububat alım fiyatı belli oldu

Açıklanan hububat fiyatlarını değerlendiren Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçiler açısından olumlu olarak karşıladıklarını söyledi.

Fiyatların çevre ülkelerdeki fiyatlarla eşdeğer olduğunu hatırlatan Başkan Bulut, “Bizdeki tek sıkıntı girdilerin yüksekliği” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, makarnalık buğdayın ton fiyatı 2 bin 450 TL, sert ekmeklik buğdayın ton fiyatı 2 bin 200 TL, arpanın ton fiyatı 1750 TL ve nohudun ton fiyatı da 4 bin 50 TL olarak belirlendi. Böylece 2020 yılında tonu 1650 lira olan kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday fiyatı 2021 yılında yüze 36,4 oranında artmış oldu. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 de ilave fiyat uygulanacak. 2020 yılında ton başına 1800 lira olan makarnalık buğday fiyatı 2021 yılında yüzde 36,1 oranında artmış oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) da alım politikasını şekillendirdi. TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda alım faaliyeti gösterecek. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecek. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise haftanın tüm günlerinde alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 TL kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. 2020 yılı hasat döneminde olduğu gibi Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarı üzerindeki yüzde 50 fazlasına kadar ürünün tamamı satın alınacak.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yeni dönem hububat alım fiyatlarının çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiftçilerin koronavirüs salgını sürecinde de üretimden vazgeçmediğini, açıklanan yeni fiyatların Rusya ve Fransa gibi ülkelerdeki dolar bazlı fiyatlarla eşdeğer olduğunu ifade eden Başkan Bulut, “Açıklanan fiyatlar çiftçimiz açısından gerçekten memnun edici düzeyde. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyadaki bazı ülkelerin fiyatları baz alınmış. Bizdeki fiyatlar, Rusya ve Fransa ile eşdeğer durumda. Ama bizim çiftçimizin en büyük sorunu yüksek girdi fiyatları. Gübre, mazot ve ilaç fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bizim asıl temennimiz bu fiyatlara müdahale edilmesi. Bu rakamlar artmazsa ya da daha da düşürülürse çiftçimiz o zaman dünya çiftçisi ile yarışabilir” dedi.

İlçede kuraklık riski olduğunu ve bunun da rekolteye yansıyacağını hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Tüm çiftçilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz. Açıklanan fiyatların hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.