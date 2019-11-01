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HTC Mimarlık bürosu hizmete açıldı

Mimar Hatice Köleli, HTC Mimarlık plan, proje, şantiye şefliği, enerji kimlik belgesi ve 3D tasarım hizmeti bürosunu törenle hizmete açtı.

HTC Mimarlık bürosu hizmete açıldı

HTC Mimarlık bürosunun açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. İnan Kesen ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan duanın ardından Mimar Hatice Köleli, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mezunu olan Mimar Hatice Köleli, Elbistan’da mimarlık sektörüne farklı boyut kazandırmak istediğini söyledi.

Açılışın ardından davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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