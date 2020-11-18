Hospitacar Oto Ekspertiz Elbistan açıldı

Sanayi Sitesi Alternatif Blokları 19. Sokak üzerinde hizmet veren Hospitacar Oto Ekspertiz Elbistan sahibi Yusuf Emin, Elbistan’da donanımlı bir ekspertiz hizmeti verdiklerini söyledi.

Son teknoloji cihaz, ekipman ve makinelerle araçları tüm gerekli tetkik ve incelemelerden geçirerek Elbistan halkına hizmet vermeye başladıklarını belirten işletme sahibi Yusuf Emin, “Hospitacar Oto Ekspertiz Elbistan Şubesi olarak Elbistan ve bölge halkına ikinci el otomobil test ve kontrol hizmeti vermekteyiz. Deneyimli personellerimiz tarafından almak istediğiniz aracın uzman gözüyle kaporta boya kontrolü, motor performansı (DYNO) testi, süspansiyon testi, fren testi, yanal kayma testi, OBD elektronik kontrolleri, lift kontrolü, kaput içi mekanik kontrolü yanı sıra arıza tespit cihazımız ile araçlardaki elektronik ve mekanik aksam arıza tespitini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Hospitacar Elbistan Oto Ekspertiz Şubesi olarak 4 farklı ekspertiz paketi ve 3 farklı garanti paketi hizmeti sunduklarını belirten Yusuf Emin, şunları söyledi:

“Double kontrol sistemiyle aracınızın her aksamı en az iki kişi tarafından kontrol ederek bu sistem sayesinde hata payına yer vermeden size en doğru bilgiyi vermeyi amaçlıyoruz. Tamamı bilgisayar kontrollü gerçekleştirilen testler sonunda aracın o anki durumu hakkında size detaylı bir oto ekspertiz raporu sunuyoruz. Alacağınız araç hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayarak yatırımınızı doğru araca yapmanızda sizin partneriniz oluyoruz. Her biri kendi alanında mesleki yeterliliğe ulaşmış profesyonel ekibimizle siz değerli müşterilerimize tarafsız ve güvenilir bilgiler veriyoruz. Bu bilgiler ışığında ‘doğru arabayı doğru fiyata’ sloganıyla çıktığımız bu yolda sizlerin tasarruflarınızı güvence altına almaktan mutluluk duyuyoruz.”





