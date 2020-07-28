Hollanda’daki gurbetçiler, yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürdü

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği’nin katkıları ile çocukların bayramının bayram olması için gerçekleştirilen bayramlık dağıtımı programına; Samsunlu hayırsever vatandaş Süleyman Karanfil’in kızı Gül Melissa Karanfil ile Umut Akyılmaz isimli hayırsever de Hollanda’dan gelerek katıldı.

İyiliğe Vesile Ol Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Aslan, yaptığı değerlendirmede, Hollanda’da yaşayan hayırsever soydaşlarımıza teşekkür ederek, çocuklara yönelik sosyal etkinliklerin artmasına katkı sağlamanın önemli bir toplum görevi olduğunu anımsattı.

Çocukların bir ülkenin geleceği olduğuna dikkat çeken Aslan, “Çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın, gelecekte mutlu, her daim sağlıklı ve vatana millete faydalı birer nesil olarak yetişmeleri için elimizden gelen her fedakârlığı göstermeliyiz. Derneğimize kayıtlı Yetim, Öksüz ve İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları Süleyman bey ve onun kıymetli gönül dostlarının sayesinde bu bayramda onların yüzlerinde tebessüm oldunuz sizler Hollanda’dan kalkıp buralara kadar geldiniz buradaki ortamları, insanların yaşantılarını gördünüz sizin bu katılımcı yönetim anlayışını benimsiyoruz” dedi.

Hayırsever Umut Akyılmaz ise, çocukların yüzünü güldürmeyi kendilerine en önemli görev olarak bildiklerini söyledi.

Akyılmaz, “Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamak ve onların mutlu olduğunu görmektir. Bizler Avrupa’da böyle ortamları göremiyorduk. Süleyman Bey Elbistan’da çocuklara bayramlık dağıtımı yapacağız gidip dağıtımı yapar mısın diyince gerçekten çok mutlu oldum. Çocukları sevindirmek için dünyanın bir ucundan bir ucuna gitmemiz gerekir. Demek ki gönül bağı, Türk kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz bizleri buraya çekti.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği yönetimindeki arkadaşlarımız çocuklara, çok şefkatli ve duyarlı davranıyor. Maddi imkanı olan herkes bu gibi yardımlar yaparak, manevi alanda haz alabilir. Gerçekten çok güzel bir duygu çocukları sevindirmek. Bayram yaklaşırken gördüm ki birçok aile çocuğuna bayramlık alamıyor. Bayramlar çocuklarımızı sevindirdiğimiz anlardır. Tüm çocuklarımızın bu sevinci yaşaması lazım. Bunun için Süleyman Bey’in aklına böyle bir kampanya geldi. Hollanda’da yaşayan Türk gurbetçilerimiz olan hayırsever vatandaşlarımız gerçekten çok büyük destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.















