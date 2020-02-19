Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’ndan iki önemli eTwinning projesi

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nun eTwinning kapsamında başlatmış olduğu ‘Ben Okudum Sen De Oku’ projesi ile ülkemizin 7 bölgesinden 7 farklı birleştirilmiş sınıflı ilkokula yine ülkemizin farklı bölgelerinden okullar tarafından kitap yardımı yapılacak. Elbistanlı öğrenciler, belirlenen okullardaki öğrencilerle kitaplarını paylaşacak. Bu sayede öğrencilerde hem kitap okuma sevgisinin hem de paylaşma ve dayanışma duygularının artırılması sağlanacak.

İkinci proje olarak başlatılan ‘Zorba Olma Arkadaş Ol’ projesi ise Türkiye, Yunanistan ve Polonya’da bulunan okullarla eş zamanlı yürütülecek. Bu proje ile okullardaki akran zorbalığına dikkat çekilecektir. Projenin temel hedefi akran zorbalığının en aza indirilip eğitimin daha verimli hale getirilmesinin sağlaması olarak belirlendi. Yine Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri kapsamında Akran Zorbalığı ile ilgili hazırlanan proje ile Kasım 2020 yılında eğitim alınması düşünülüyor.



