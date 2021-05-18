Hobisini meslek haline dönüştürdü

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Pamuk, taleplere göre özel fotoğrafları, demir çubukla yakıp ahşaba işliyor.

Elbistan’da yaşayan 19 yıllık evli 4 çocuk annesi Tevekkül Pamuk, gençlik yıllarından beri ilgi duyduğu resim sanatını geliştirmek için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı ahşap yakma kursuna katıldı. Kursta aldığı eğitim sonrasında evinde aile fotoğraflarını işlemeye başlayan Pamuk’un eserleri, çevresindekilerce çok beğenildi. Hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatını geliştiren Pamuk, bu sanatı meslek haline dönüştürmeye karar verdi. Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Pamuk, yakın çevresinden gelen taleplere göre fotoğrafları ahşaba işlemeye başladı. Pamuk, ahşap yakma sanatını kullanarak dernek için yaptığı saati hediye etmek amacıyla İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Ürettiği farklı desenlerdeki fotoğrafları satarak ev ekonomisine katkı sunan Tevekkül Pamuk, “En büyük merakım şimdi geçim kaynağım oldu” dedi.

Lise mezunu olan Pamuk, “Çocukluk ve gençlik yıllarımdan beri resme ilgi duyuyorum. Bu sanatla ilgili eğitim almak amacıyla Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin açtığı ahşap yakma kursuna katıldım. Ahşap yakma sanatıyla ilk bu kursta tanıştım. Ahşap yakma son derece sabır ve emek isteyen bir sanat türü ama resme ilgisi ve merakı olan herkes bu işle ilgilenebilir. Fazla bir malzeme gerektirmez ahşap üzerine kızgın metal kalemlerle yakılarak işlenilen motif, portre, manzara yapılabilir. Zevkle yaptığım bu işte hem hayalimi gerçekleştirmiş olmaktan hem de aile ekonomisine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyum. Herkese tavsiye ederim emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Kişiye özel tasarımlar yaptığını anlatan Pamuk, “İlk zamanlarda hobi amaçlı ufak tefek eserler yaptım. Sonra kendimi iyice geliştirdim. Çevremdeki insanlar yaptığım eserlere çok ilgi gösterdi. Ben de evimin bir bölümünü atölye haline getirdim. Talebe göre ya da bana verilen fotoğraflara göre çalışıyorum” şeklinde konuştu.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Önat ile basın sözcüsü Yahya Marangoz da; derneği ziyaret eden hobisini mesleğe dönüştüren Tevekkül Pamuk’a başarılar diledi.