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Hizmet Bülteni Gazetesinin üçüncü sayısı okuyucu ile buluştu

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye hizmetlerini anlatmak ve daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla yayımlama kararı verdikleri ‘Hizmet Bülteni Gazetesi’nin üçüncü sayısını çıkardıklarını söyledi.

Hizmet Bülteni Gazetesinin üçüncü sayısı okuyucu ile buluştu
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Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi'nin faaliyetlerini ve projelerini daha detaylı kamuoyuna aktarabilmek adına 8 sayfa halinde olan Hizmet Bülteni Gazetesi’nin bu sayısının konusu, Elbistan’ın tanınırlığı ve kırsal mahalle hizmetleri olduğunu belirtti.

İki ayda bir yayımlanan gazeteye dijital ortamda ulaşmak isteyen vatandaşlar, hem https://www.elbistan.bel.tr/dergi/ adresinden hem de QR kodu okutarak indirebilecek.

 Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, şeffaf belediyecilik anlayışı ile belediyenin tüm çalışmalarını vatandaşlara duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürbüz konuşmasının devamında; “Şeffaf belediyecilik anlayışımızla yapılan hiç bir iş gizli saklı kalmayacak demiştik, bugün de bu anlayış ile belediyemizce yayım hayatına başlayan hizmet bültenimizin üçüncü sayısını çıkardık. Gazete gibi hazırlanan bültenimiz 8 sayfa olarak okuyucularımız ile buluştu. Gazetemizin bu sayfasının konusunu Elbistan’ın tanınırlığı ve kırsal mahalle hizmetlerimiz olarak belirlerken, son iki ay içerisinde öne çıkan hizmetlerimizi yayımladık. Amacımız, Elbistan Belediyesi olarak tüm faaliyetlerimizi, açık ve net şekilde kamuoyuna aktarmak. Halkımızın bizleri daha doğru tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı gerek belediyemizin sosyal medya hesaplarından, gerek medyadan, gerekse hizmet bültenimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bültenimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız https://www.elbistan.bel.tr/dergi/ linkinden indirebilirler ” dedi.


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Hizmet Bülteni Gazetesinin üçüncü Sayısı Okuyucu Ile Buluştu