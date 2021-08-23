Hizmet Alanı’nın satışı 3 ayrı parsel olarak gerçekleştirilecek

Parsellerden ikisi, küçük sanayi alanı (KSA) olarak ihaleye çıkarılırken 1’i de ticaret alanı şeklinde düzenlendi.

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 23 bin 991 metrekarelik arsa, daha önceden satışa çıkarılmış ancak ihale iptal edilmişti. Söz konusu arsanın satış ihalesi, bazı değişikliklerle Resmi Gazete’de yeniden yayımlandı. Yeni ihalede, önceden tek parsel olarak satışa sunulan arsa, 3’e bölündü. 5 bin 653 m² ve 12 bin 391 m²’lik 2 parselin vasfı küçük sanayi alanı (KSA) olarak belirlendi. Geriye kalan 5 bin 946 m²’lik bölüm ise ticaret alanı olarak vasıflandırıldı. Her üç parsel için de m² fiyatı olarak 1 milyon 100 bin lira belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale metnine göre, ihalenin, Elbistan Belediyesi’nin 06.01.2021 tarihli Belediye Meclis kararı ve 13.08.2021 tarihli Belediye Encümen kararı ile yapılacağı bilgisine yer verildi.

Yeniden yapılacak ihalede yöntem değişikliğine de gidildi. Daha önceden açık arttırma usulü ile yapılacağı açıklanan ihale, kapalı teklif usulü arttırma şeklinde gerçekleştirilecek. İhaleler, 9 Eylül’de Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Buna göre; 5 bin 653 m²’lik parsel için 6 milyon 218 bin 905, 12 bin 391 m²’lik parsel için 13 milyon 630 bin 254 ve 5 bin 946 m²’lik arsa için de 6 milyon 540 bin 963 lira muhammen bedel belirlendi. 3 parsel için belirlenen toplam bedel ise, 26 milyon 390 bin 122 TL oldu. Daha önceki ihalede bu bedel, 11 milyon 178 bin lira olarak belirlenmişti.

İhaleye gerçek kişiler ya da tüzel kişiler katılabilecek. İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecek. Satış bedelinin tamamı peşin ödenecek. Söz konusu taşınmaz üzerinde belediyenin hizmet kademeleri görev yaptığından dolayı tapu devri gerçekleştikten en geç 6 ay içerisinde söz konusu taşınmazın yer teslimi yapılacak.

Sanayi sitesine eklenmesi gündemde

Söz konusu alan, uzun süredir Elbistan Belediyesi’nce hizmet alanı olarak kullanılıyor. Elbistan Belediyesi’nin hizmet alanını boşaltmasıyla birlikte küçük sanayi sitesinin 2.etabıyla ilgili çalışmaların önünün açılması bekleniyor. Satışın gerçekleşmesi halinde hizmet alanı, sanayi bölgesinin dışında uygun bir yere taşınacak. Böylece hem sanayi sitesinin işyeri ihtiyacı karşılanmış olacak hem de araç sirkülasyonu nedeniyle oluşacak olumsuzlukların önüne geçilecek. Söz konusu satışın, sanayi sitesinin altyapısını da güçlendirilmesi yönünde katkı sağlayacağı belirtiliyor. Bu alana yapılacak yeni işyerleri sayesinde kent merkezindeki sanayi esnafları da sanayi sitesinde yer bulacak.