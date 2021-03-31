Hizmet alanının satış ihalesi iptal edildi

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 24 bin 840 metrekarelik arsa, 11 milyon 178 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarılmıştı. Metrekare fiyatı 450 TL olarak belirlenen arsanın, açık artırma usulü ile 31 Mart’ta yapılacağı duyurulan ihale iptal edildi.

1/1000 ölçekli uygulama İmar planında e: 1.20 yençok: 3 kat küçük sanayi (KSA) alanı ve ticaret alanı (T1) olarak tanımlanan arsada yapılacak olan satış işlemi sonunda bahse konu parselin yapı nizamı, kullanım kararı ve kat yüksekliği değiştirilemeyeceği belirtilmişti.

Söz konusu ihalenin iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale iptal kararında, “Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Güneşli Mahallesi 1698 ada 1 parsel üzerinde bulunan 24 bin 840 m2’lik taşınmazın 31.03.2021 tarihinde yapılacak olan ve 15.03.2021 tarihli 31424 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan satış ihalesi 2021 yılı Genel Bütçe Kanunu İ cetvelinde bulunan parasal limitler aşıldığından dolayı; satış ihalesi iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.