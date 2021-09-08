Hizmet Alanı’nın ihalesi bugün yapılacak

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 23 bin 991 metrekarelik arsa, 3 ayrı parsel olarak toplam 26 milyon 390 bin lira muhammen bedelle, bugün düzenlenecek ihale ile satılacak. 5 bin 653 m² ve 12 bin 391 m²’lik 2 parselin vasfı küçük sanayi alanı (KSA) olarak belirlendi. Geriye kalan 5 bin 946 m²’lik bölüm ise ticaret alanı olarak vasıflandırıldı. Her üç parsel için de m² fiyatı olarak 1 milyon 100 bin lira belirlendi.

Kapalı teklif usulü arttırma şeklindeki ihaleler, bugün Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İlk ihalenin saati 14.00 olarak belirlendi. Diğer ihaleler ise 1’er saat arayla yapılacak. Buna göre; 5 bin 653 m²’lik parsel için 6 milyon 218 bin 905, 12 bin 391 m²’lik parsel için 13 milyon 630 bin 254 ve 5 bin 946 m²’lik arsa için de 6 milyon 540 bin 963 lira muhammen bedel belirlendi. 3 parsel için belirlenen toplam bedel ise, 26 milyon 390 bin 122 TL oldu.

İhaleye gerçek kişiler ya da tüzel kişiler katılabilecek. İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecek. Satış bedelinin tamamı peşin ödenecek.