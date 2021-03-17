Hizmet alanı ihale ile sanayi sitesine eklenecek

İmar planında küçük sanayi alanı (KSA) olarak belirlenen arsaya yapılacak yeni işyerleri ile sanayi sitesindeki sıkışma da azaltılmış olacak. Ayrıca şehir merkezindeki sanayi esnafının da küçük sanayi sitesinde taşınmasının önü açılmış olacak.

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 24 bin 840 metrekarelik arsa, 11 milyon 178 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Arsanın metrekare fiyatı 450 TL olarak belirlendi. Açık artırma usulü ile yapılacak ihalenin tarihi ise 31 Mart olarak belirlendi. İhaleye katılacak istekliler, 335 bin 340 bin TL tutarındaki geçici teminatı nakit olarak yatıracak ya da banka teminat mektubu gösterecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince satılacak arsanın ihalesi, Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. İhaleye gerçek kişiler ya da tüzel kişiler katılabilecek.

1/1000 ölçekli uygulama İmar planında e: 1.20 yençok: 3 kat küçük sanayi (KSA) alanı ve ticaret alanı (T1) olarak tanımlanan arsada yapılacak olan satış işlemi sonunda bahse konu parselin yapı nizamı, kullanım kararı ve kat yüksekliği değiştirilemeyecek. Bu karar doğrultusunda arsaya, sanayi sitesinde kullanılmak üzere yeni işyerleri yapılabilecek.

Söz konusu alan, uzun süredir Elbistan Belediyesi’nce hizmet alanı olarak kullanılıyor. Elbistan Belediyesi’nin hizmet alanını boşaltmasıyla birlikte küçük sanayi sitesinin 2.etabıyla ilgili çalışmaların önünün açılması bekleniyor. Satışın gerçekleşmesi halinde hizmet alanı, sanayi bölgesinin dışında uygun bir yere taşınacak. Böylece hem sanayi sitesinin işyeri ihtiyacı karşılanmış olacak hem de araç sirkülasyonu nedeniyle oluşacak olumsuzlukların önüne geçilecek. Söz konusu satışın, sanayi sitesinin altyapısını da güçlendirilmesi yönünde katkı sağlayacağı belirtiliyor. Bu alana yapılacak yeni işyerleri sayesinde kent merkezindeki sanayi esnafları da sanayi sitesinde yer bulacak.