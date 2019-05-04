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Hızlı Çözüm Danışmanlık’tan girişimci ve işadamlarına proje desteği

Ankara’da faaliyet gösteren Hızlı Çözüm Danışmanlık firmasının sahibi Elbistanlı hemşerimiz Mustafa Serkan Söğütlü, tarım, gıda ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere birçok konudaki devlet teşvikleri ve hibeler konusunda Elbistanlı yatırımcılara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hızlı Çözüm Danışmanlık’tan girişimci ve işadamlarına proje desteği

Hızlı Çözüm Danışmanlık firması olarak Elbistanlı işadamlarına ve girişimcilere proje aşamasından yatırım sürecine kadar profesyonel destek hizmeti sunduklarını belirten Mustafa Serkan Söğütlü, “KOSGEB destekleri konusunda proje hazırlanması ve süreç takibi, güneş enerjisi sistemi yatırımları (GES) konusunda proje hazırlanması ve süreç takibi, süt inekçiliği ve besi ahırı yatırımları proje hazırlanması ve süreç takibi, seracılık yatırımları, damlama sulama sistemleri yatırımları, silo ve soğuk hava deposu yatırımları, IPARD 2 çağrıları proje hazırlanması ve takibi, yumurta tavukçuluğu ve broyler yatırımları proje hazırlanması ve takibi, yatırım teşvik belgesi çıkarım ve takip süreci gibi daha birçok konuda hibe ve teşvik projelerinin hazırlanması ve takibi hizmeti vermekteyiz” dedi.

Firma sahibi Mustafa Serkan Söğütlü yapılan yatırım bedelinin yüzde 75’ine varan tutarlarda devlet teşvikleri ve hibeler bulunduğunu, Elbistanlı hemşerilerine bu konuda destek vermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

IPARD 2 projesi 5. çağrı dönemi kapsamında Elbistan’da yapılacak 50 başlık süt ineği yatırımı danışmanlık görüşmeleri için Elbistan’da bulunduğunu kaydeden Söğütlü, Elbistan’daki organize sanayi ve besi organize sanayi yatırımları ile 6.bölge yatırım teşvik destekleri kapsamında olduğunun da altını çizdi.

Elbistan’da işadamlarının cazip desteklerden faydalanmasının ilçenin gelişimine önemli katkıları olacağını da sözlerine ekleyen Söğütlü, yatırımcıların ve işadamlarının her türlü soru ve bilgi taleplerinin www.hizlicozumdanismanlik.com internet sitesi üzerinden karşılandığını hatırlattı.

 

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Ali bey 2 hafta önce

Mustafa bey konusunda uzman kişiliği ve beyfendiliği ile bizim firmamızın yatırım teşvik belgesinin çıkarımında yardımcı oldu.Kendisine başarılar dilerim

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