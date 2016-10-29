Hisarcıklıoğlu, “Eğitim hep kâr yazar”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasında yaptığınız her türlü yatırımın riski vardır. Kâr da edebilirsiniz zarar da edersiniz, ama tek bir yatırım var ki onu yaptığınız zaman asla zarar etmezsiniz. O da eğitime yapılan yatırımdır. O hep kâr yazar” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB tarafından Kahramanmaraş'ta 15 milyon liralık harcamayla yaptırılan, 24 derslikli Fen Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli yurdun açılışındaki konuşmasında, kente bir okul kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Eğitime yatırım yapıldığında hem insanların, hem şehrin, hem de ülkenin kazanacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin, birlik ve beraberliği tesis etmenin yolunun da eğitimden geçtiğini ifade etti.

İslam dinine göre 3 kişinin amel defterinin kapanmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Geride eğer hayırlı bir eser bıraktıysan, hayırlı bir evlat bıraktıysan, hayırlı bir ilim bıraktıysan ölümden sonra da sevap kazanmaya devam edersin. Öyle bir yatırım ki bu hem sağlığınızda kar yazıyor hem ölümünüzde kar yazıyor. Bir Kayserili olarak nasıl kazanılacağını çok iyi biliriz. Hem bu tarafta hem öbür tarafta kazanmak istiyorsanız, eğitime yatırım yapın. Biz çocuklarımızı iyi eğitirsek, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, Allah'ın izniyle bizim önümüzde kimse duramaz" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın Kahramanmaraş için yapılacak her güzel işin yanında olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kaynak'ın kendilerini de cesaretlendirdiğini, özel sektörün de her zaman yanında olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, bugünün dünyasında söz sahibi olmanın yolunun bilim ve teknolojiden geçtiğini, o yüzden de Kahramanmaraş'a Fen Lisesi kazandırdıklarını söyledi.

Kendisinden Kahramanmaraş'a 16 derslikli 100 öğrencilik pansiyonlu bir lise talep edildiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, bunun kente yetmeyeceği düşüncesiyle, 15 milyon liralık harcamayla, 24 derslikli Fen Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli yurt yaptırdıklarını ifade etti.

Öğrencilere hediye etmek üzere Nurettin Topçu'nun ‘Ahlak’ isimli kitabını getirdiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, öğrencilere ve iş adamlarına Topçu'yu okumalarını tavsiye etti. Hisarcıklıoğlu, Topçu'nun ülkenin en ilgi çekici, inançlı, cesur ve omurgalı aydını olduğunu söyledi.

AR-GE ekonomiyi büyüttü

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da, 80’li yıllarla birlikte, mühendislik ve ar-ge çalışmaları, nitelikli ekonomik büyümenin stratejik unsuru olduğunu söyledi.

Zabun şöyle konuştu:

“Ekonomik kalkınma ve zenginleşmeyi sağlayarak sürdürülebilir hale getirmek adına nitelikli eğitim ve özellikle reel sektörün gerçek ihtiyaç ve sorunlarına çözüm olabilecek meslek ve alanların geliştirilmesi ülkemizin en önemli politik ve stratejik meselelerinden birisidir. Türkiye bugün, 2023 stratejisi ile milli gelirini 2 trilyon dolara, kişi başına milli gelirini 25 bin dolara ulaştırmayı hedefleyen bir ülkedir. Bu hedefleri sağlayabilmek adına bundan sonraki süreçte, ekonomik başarıyı bilim ve teknolojiyle, inovasyonla aramamız gerekmektedir. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesi, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek amaçlarıyla kurulan fen liseleri, bu sürecin en önemli aktörlerinden birisidir. Dünya çapında üretim ve ihracat yapan şirketlerde; sanayileşme ve büyüme potansiyeli taşıyan kobilerde, nitelikli işgücünü istihdam edebilirsek, Türkiye’nin istikbaline çok önemli bir katkı sağlamış oluruz. Türk özel sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan ve bugün açılışını yapmakta olduğumuz bu okul, işte bu nedenlerle çok önemli bir misyon üstlenecektir.”

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu'nun konuşmalarının ardından, Fen Lisesi ve öğrenci yurdunun açılışı yapıldı.