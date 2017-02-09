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Hırsızlık zanlısı son işinde yakayı ele verdi

Elbistan’da çeşitli işyerlerinden hırsızlık ve birde kamu malına zarar suçlarının şüphelisi olarak aranan şahıs, polisin yaptığı çalışmanın ardından yakalandı.

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Hırsızlık zanlısı son işinde yakayı ele verdi

            Elbistan’da çeşitli işyerlerinden hırsızlık ve birde kamu malına zarar suçlarının şüphelisi olarak aranan şahıs, polisin yaptığı çalışmanın ardından yakalandı.

            Son olarak şehir merkezindeki bir şans oyunları bayiine giren ve buradan hırsızlık yaptığı belirlenen S.T. (19), yapılan çalışmanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

            Emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilen S.T.’nin, biri kamu malına zarar verme olmak üzere 14 dosyadan işlem yapıldığı öğrenildi.

            Olay yerinde yapılan incelemelerde S.T.’ye ait parmak izlerinin tespit edildiği ve eşkâlinin de kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

            Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen S.T., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadenin ardından, tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi.

 

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