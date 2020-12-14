Hırsızlık şüphelisini çaldığı araçta unuttuğu manivela yakalattı

Alınan bilgilere göre, Levent Kuşoğlu Caddesi üzerindeki bir doğalgaz firmasına giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, işyerindeki kombi ve şofbenleri gözüne kestirdi. Bu sırada işyerine ait kamyonetin anahtarının olduğunu fark eden şüpheliler, malzemelerle birlikte aracı da alarak kayıplara karıştı. Sabah işyerini açmak için gelen firma sahibi, içeriye zorlanarak girildiğini ve kamyonetinin de park ettiği yerde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İşyeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir yandan da çalınan kamyoneti bulmak için harekete geçti. Polisin araştırmaları sürerken, bir vatandaş evinin bahçesine park edilmiş kamyonet olduğu yönünde ihbarda bulundu. Eldelek Caddesi üzerindeki ikamete giden polis ekipleri, söz konusu kamyonetin çalınan araç olduğunu belirledi. Kamyonette titiz bir çalışma yapan ve hırsız ya da hırsızlardan ipucu arayan polis ekipleri, aracın içinde bir manivela buldu. Polis ekipleri, işyerinin kapısındaki boya kalıntıları ile manivelanın üzerindeki boyanın eşleştiğini tespit etti. Söz konusu suç aletinin başka bir hırsızlık olayında kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için arşiv çalışması yapan polis, amacına ulaştı. Aynı manivelanın başka bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve şüphelinin de kimliğini belirleyen polis ekipleri, her yerde zanlıyı aramaya başladı.

Şüpheli E.B, Ulu Cami Caddesi’nde görüldü. Polis ve bekçi ekiplerini görünce kaçan şüpheli, kovalamanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Olaya karıştığı iddia edilen diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı araştırmanın ise sürdüğü öğrenildi.









