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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Elbistan’da evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
 Elbistan’da evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiası ile adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayı Orhangazi Mahallesi, Metehan Sokak üzerinde bulunan ve içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre 5 kişi, giriş kattaki pencerenin birini kırarak eve girdi. Apartmandan gelen gürültüleri duyan bir vatandaş, kontrol ettiğinde içerideki 5 kişinin elektrik kabloları ve diğer malzemelerin yerinden çıkarılmak istendiğini gördü. Hemen 155 Polis İmdat hattını arayan vatandaş, içeridekilere müdahale etmek istedi. Bu sırada evden çıkan bir kişi, elindeki bıçağı kendisine engel olmaya çalışan H.D.’nin yüzüne doğru savurarak kaçtı. Ne olduğu anlamayan H.D., ikinci şahsın da kaçmasına engel olamadı. Çevreden yetişen vatandaşlar da evdeki diğer 3 kişinin kaçmasını engellerken bölgeye yakın bir yerde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, kısa sürede olaya müdahale etti. Evden kaçamayan 3 hırsızlık şüphelisi, olay yerine sevk edilen resmi ve sivil polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak ekip otosuna konuldu.

Polis ekiplerinin evden kaçan diğer şüpheliyi yakalaması ise uzun sürmedi. Eşkali belirlenen şüphelilerden biri, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yakalandı. Diğer şüpheli de fazla kaçamadan yakayı ele verdi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüpheliler S.M., M.M., F.S., H.S. ve A.P., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.M., M.M., F.S., H.S. tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. A.P. için ise adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi.

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