Hırsızlık şebekesine operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

İlçe merkezi ve kırsal Karaelbistan Mahallesi’ndeki çok sayıda adresten gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanması için Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Soyulan işyerlerinin hemen hepsinde açılan çelik kasalarda benzer yöntemlerin kullanıldığını belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için adım adım iz sürdü. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama kararı doğrultusunda harekete geçti. Belirlenen adreslere, eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında farklı suçlardan kaydı bulunan 8 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelilerin ikametleri ve gösterdikleri bir adreste Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Arama sonucunda işyerlerinden çalındığı tespit edilen suç eşyası ile hırsızlıkta kullanılan demir kesme aleti ve manivela gibi aletler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Her bir şüpheli, ayrı ayrı araçlarda adliyeye getirildi. Şüpheliler, adliye önünde oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek içeriye alındı. Burada savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden S.D. (24) serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, K.P.(30), A.F. (28), M.Y. (28), İ.D. (21), S.P. (22), Ö.G. (34) ve B.K. (37) tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, yine geniş güvenlik önlemleriyle Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu operasyonla 80 bin TL değerinde nakit para ve değerli malzemenin çalındığı 8 ayrı işyeri hırsızlığı olayını aydınlatmış oldu.































