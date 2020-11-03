Hırsızları, göremedikleri kameradaki görüntüleri yakalattı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan’da Türkköyü mevkiindeki bir eve giren kimliği belirsiz kişiler, yaklaşık 35 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ev sahibinin şikayeti üzerine olayının faillerini bulmak için harekete geçti. Evin şehir merkezinden uzakta olması nedeniyle hırsız ya da hırsızların araçla bölgeye geldiklerini değerlendiren polis ekipleri, evde yaptıkları çalışmanın ardından evin yakınlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eve ulaşımın sağlandığı ana yolda herhangi bir araç trafiği olmadığını belirleyen asayiş ekipleri, çemberi genişletti. Asayiş ekipleri, yerleşim alanının girişindeki başka bir evde dışarıdan ilk bakışta fark edilmeyen bir kamera olduğunu tespit etti. Kameradan hırsızlığın yapıldığı tahmin edilen ana girişi gören kamera olduğunu fark eden asayiş ekipleri, hırsızlığın yaşandığı tahmin edilen saatlerdeki araç trafiğini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, kısa sürede aradıkları ipucuna ulaştı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyalarına ve dövize dair herhangi bir ize rastlanılmazken zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.