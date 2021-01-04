Hindi yetiştiriciliği ve arıcılık projelerine hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş genelinde arıcılık ve ticari hindi yetiştirmek isteyenlere yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecek.

Ticari hindi yetiştiriciliği desteklemesi, yeni kümes yapımı ve alet - ekipman alımını kapsayacak. Tebliğ kapsamında, 1000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecek. Ticari hindi yetiştiriciliğinde yeni inşaat yapımı, makine ve alet -ekipman alımı için hibe oranı yüzde 75 olarak açıklandı. Hibe desteği tutarı 200 bin TL'yi geçemeyecek.

Arıcılık desteklemesi ise; makine, alet-ekipman ve arıcı barakası alımını kapsayacak. Arıcılık desteklemesinde hibe oranı yüzde 50 olacak ve 30 bin TL’yi geçemeyecek. Arıcılık Desteklemesi için

4 Ocak itibariyle başlayan başvurular, 22 Ocak’ta sona erecek. Başvurular, tarım ve orman ilçe müdürlüklerince kabul edilecek.