Hıdırellez şenliğinde buluştular

Yöresel sanatçıların sahne aldığı Hıdırellez şenliğine çekilen halaylar renk katarken ikram edilen kül kömbesi de katılımcıların damaklarını tatlandırdı.

Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez dolayısıyla ilçenin kırsal mahallelerinden Bakış’ta şenlik düzenledi. Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan şenliğe, siyasetçiler, yerel idareciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte, yöresel sanatçılar Celal Bayar, Cuma Berk, Ozan Vurali, Erkan Meftuni, Hüseyin İpek ve Grup Engizek sahne aldı. Sanatçılar, seslendirdikleri türkülerle katılımcıları coşturdu.

Festival tadında geçen Hıdırellez şenliğine ilişkin olarak değerlendirme yapan Bakış Mahalle Muhtarı Hasan Eren, geleneksel hale getirdikleri organizenin bu yıl 3.’sünü düzenlediklerini söyledi.

Hıdırellez’in, kültürlerinde önemli bir yere sahip olduğunu ve yıllardır kutlandığını belirten muhtar Eren, “Hıdırellez, baharın müjdecisidir. Atalarımız ve dedelerimizden böyle gördük. Biz de bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Hıdırellez şenliklerimizin bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Oldukça güzel bir organizasyon oldu. Mahallemizin kadınları, omuz omuza vererek misafirlerimiz için kül kömbesi ve çeşitli ikramlar hazırladı. Herkes bir işin ucundan tutarak güzel bir etkinlikle baharı karşılamış olduk. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Malap Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Kaya ise, “Önemli bir kültür mirası olan Hıdrellez’i, gelecek nesillerimize aktarmak ve yaşatmak için bu etkinliği düzenledik. Baharın gelişi ile kutlanan Hıdrellez, dostluğu, kardeşliği pekiştiren, doğa sevgisini bizlere ve çocuklarımıza hatırlatan önemli bir geleneğimizdir. Katılan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.