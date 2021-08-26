Hiç aşı olmayan 40 bin kişiye ulaşmak için seferberlik

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki görevlilerden oluşan 9 ekip, sahadaki farklı noktalarda stant açıp esnafları da ziyaret ederek aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışıyor; aşı hakkı olanların da aşısını yapıyor.

Elbistan’da, Covid-19 vakaları son haftalarda ciddi şekilde arttı. Artan vakalar nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 yoğun bakım ünitelerinde ve servislerinde yoğunluk devam ediyor. Ayrıca çok sayıda kişi de tedavi sürecini evinde geçiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar adlı uygulamasında, ilçedeki Covid-19 tablosunun endişe verici düzeye ulaştığı net bir şekilde görülebiliyor. 143 bin kişinin yaşadığı kentte, aşılama hedef kitlesine girenlerin satısı ise 112 bin civarında. Bugüne kadar toplam uygulanan toplam doz sayısı ise 136 bini buldu. İlçede 1.doz aşısını olan kişi sayısı ise 72 bine ulaşsa da henüz 40 bin kişinin hiç aşı olmaması, salgınla mücadelede sağlık görevlilerinin işini zorlaştırıyor. İlçede hedef kitlede bulunanlara uygulanan 1.doz aşı oranı yüzde 67 ile Türkiye ortalamasının altında seyrediyor.

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1.doz aşısını olmayanlara yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Müdürlük bünyesinde 9 ayrı aşı ekibi oluşturuldu. Ekipler, ilçenin işlek cadde ve bölgelerinde aşı standı kurdu. Ekiplerin bir kısmı da iş bölümü yaparak sanayi sitesi ve ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek hedef kitledeki vatandaşların 1.dozları başta olmak üzere eksik olan dozlarını yapmaya çalışıyor. Pazartesi günü başlayan kapsamlı aşılama çalışmasında 4 binden fazla kişi 1.doz aşısını olduğu öğrenildi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, 1.doz aşısını olan kişiler için başlattıkları altın ve bisiklet hediyesi kampanyası çerçevesinde; Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Uzun Çarşı’da açtığı aşı standını ziyaret etti.

Toplum sağlığı açısından aşı olmanın çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Gürbüz, kampanyanın 6 Eylül’e kadar devam edeceğini söyledi.