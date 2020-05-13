Hibe projeleri imzalanmaya başladı

TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, aspir, sarımsak ve kırmızıbiber yetiştiriciliği, arıcılık, kuyumculuk ve bakırcılık, tarhana ve şıra ürünleri, konaklama tesisleri ve güneş enerjisi santralleri gibi birbirinden oldukça farklı sektörlerden çok sayıda yatırımın destek almaya hak kazandığı bu dönemde sözleşme imzalama sürecinin devam ettiği ve çalışmaların herhangi bir aksamaya ya da gecikmeye yer vermeyecek şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Şifalı olarak bilinen İçmeleriyle önemli bir turizm potansiyeli olan Ekinözü ilçesinde ilk defa bir kırsal turizm projesinin destekleneceği belirtilen açıklamada, projenin yatırıma dönüşmesi ile bölgeye kazandırılacak modern konaklama tesisinin daha önce Ilıca’da olduğu gibi yeni yatırımlar için mutlaka teşvik edici olacağı vurgulandı.

Elbistan, Afşin, Andırın, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Göksun, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde gerçekleştirilecek bu projeler ile Kahramanmaraş’a yine önemli ve özgün yatırımların kazandırılacağı ifade edilirken bu yatırımlar sayesinde ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkı sağlanacağı belirtildi.

Yüzde 55 oranında hibe desteği verilecek bu projeler için yatırım sürecinin en kısa sürede başlayacağı kaydedilirken Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü’nde destek almaya hak kazanan bu yeni yatırımların yanı sıra 8. Başvuru Çağrı Döneminde alınan başvurulara ilişkin incelemelerin tüm hızıyla sürdüğü ifade edildi.