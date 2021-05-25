Hibe desteği ile ekilen yem bezelyesi çiftçinin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında Elbistan’daki çiftçilere yüzde 75’i hibe olmak üzere 117 tın yem bezelyesi ve tritikale tohumu dağıtılmıştı. Yem bitkisi ekimi alanını genişletmek amacıyla çiftçilere ve üreticilere arpa, Macar fiği + arpa ve yem bezelyesi + tritikale karışımından oluşan tohumlar dağıtılmıştı. Güz döneminde ekilen tohumların hasat zamanı geldi. Traktörlerle biçilen yem bezelyesi, kurutulduktan sonra balya haline getirilerek kaba hayvan yemi olarak kullanılacak.

Hibe destekli olarak aldığı yem bezelyesini 12 dekarlık alanda yetiştiren Alembey Mahallesi çiftçilerinden Adem Kancı, hasada başladıklarını söyledi.

Adem Kancı, yem bezelyesinden iyi düzeyde verim aldıklarını belirterek hasattan sonra da ikinci ekim olarak ayçekirdeği ya da mısır ekme imkanı bulduklarını ifade etti.

Kancı, “Geçtiğimiz yıl bakanlığımızın dağıttığı yem bezelyesi tohumundan alıp ekmiştik. Şimdi de hasada başladık. Aldığımız verim gerçekten güzel. Traktörle biçtiğimiz yem bezelyesini kuruttuktan sonra balya haline getireceğiz. Bir kısmını kendi hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak için kullanacağız. Kalanını da besicilere satacağız. Yem bezelyesi ekimi, besicilikle uğraşan çiftçiler açısından oldukça kârlı bir ürün. Hayvanların yem ihtiyacını daha ucuza karşılarken ikinci ekim fırsatını da yakalamış oluyoruz. Zaten yüzde 75’ini hibe destekli olarak almıştık tohumları. Hasadın ardından tarlamıza ayçekirdeği veya mısır ekeceğiz. Böylece bir sezonda iki ürün hasat etmiş olacağız” dedi.

Devletin verdiği her desteğin üretimin artmasına katkı sunduğunu hatırlatan Kancı, “Çiftçi, bir ülkenin bel kemiğidir. Çiftçiye ne kadar çok destek verilirse, girdi fiyatları ne kadar çok düşük olursa asla üretmekten vazgeçmeyiz. Devletimiz sağ olsun yem bitkisine destek verdi ve ilçede binlerce dönüm alanda ekim yapıldı. Başka türlü destekler sağlanırsa Türkiye’nin en büyük ovalarından olan Elbistan’da ürün çeşitliliği de artar. Hem çiftçimiz, hem besicimiz hem de ülkemiz kazanır” şeklinde konuştu.