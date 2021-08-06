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Hibe desteği alan arıcılara ödemeler yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen arıcılık yatırımlarına hibe programı çerçevesinde; destek almaya hak kazananlara ödemeleri yapılmaya başladı.

Hibe desteği alan arıcılara ödemeler yapılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kırsal alanda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretimin çeşitlendirilmesi ve kalitenin yükseltilmesi, yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması amacıyla arıcılık işletmelerine makine, alet ve ekipman alımına yüzde 50 hibe desteği veriliyor. Bu çerçevede, Kahramanmaraş genelindeki 15 arıcılık işletmesinin malzeme alımına hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Bugüne kadar alımlarını tamamlayan 7 arıcılık işletmesine 94 bin lira hibe ödemesi yapıldı.

Afşin ilçesine bağlı Türkçayırı Mahallesi’nde arıcılık yapan Kadem Karamemed’i ziyaret eden Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt ise görevliler,  üreticiye bal üretiminin yanında propolis de üretmesi şartıyla; 1 adet bal sağma çadırı, 1 adet derin dondurucu, 50 adet propolis tuzağı, 50 adet polen tuzaklı boş kovan, 1 adet güneş paneli ve 50 kg temel petek alımı karşılığı yapmış olduğu harcamasının yüzde 50‘si karşılığındaki hibe desteği ödemesi yapıldı.

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Hibe Desteği Alan Arıcılara ödemeler Yapılıyor