Heyelan yolu kapattı

Ekinözü ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Alişar Grup Yolu’nda heyelan meydana geldi. Kaya ve taş parçasının dökülmesiyle ulaşıma kapanan yol, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin çalışması sonucunda açıldı.

Bölgede kar yağışının en fazla etkilediği yerlerin başında gelen Ekinözü ilçesi geliyor. 2 haftadan beri aralıklı olarak devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 1 metreye ulaştı. Aşırı yağışların ardından toprağın suya doymasıyla birlikte yol kenarındaki yamaçlarda zaman zaman kaymalar meydana geliyor. İlçenin dağlık kesimlerindeki toprak kaymalarından birinin yaşandığı son yer ise Alişar Grup Yolu’nun Paşalar mevkii oldu. Alişar Grup Mahalleri ile ilçeyi birbirine bağlayan yolda akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yolu, çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Kapanan yol, iş makineleri tarafından taş ve kayalardan temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Heyelan esnasında yolda araç bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti.

Heyelanla ilgili olarak bilgi veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Cuma Uykun, olayın bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşandığını söyledi.

Heyelan nedeniyle yol kenarındaki yamaçlardan alandan gelen toprak ve kaya parçalarının yola düşerek yolu ulaşıma kapattığını belirten Uykun, “Heyelan, Alişar Grup Yolumuzun Paşalar Mevkii’nde meydana geldi. Yolumuz ulaşıma kapandı. Bu yol, birçok mahallemizin ilçeyle bağlantısını sağlıyor ve trafik yoğunluğu yüksek. Heyelan anında yolda araç olmaması büyük şans. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Heyelan bilgisini alır almaz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipleri kısa sürede bölgeye sevk ettik. İş makinelerinin çalışmasının ardından kaya ve toprak parçaları temizlenerek yol yaklaşık araç trafiğine açıldı” ifadelerini kullandı.







