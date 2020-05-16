Mesajları ile 2.HES projesine karşı çıkan Nurhaklı vatandaşlar, “2.HES, Göksu’nun ve doğanın ölüm fermanı olur. Göksu’ya ve Nurhak’a dokunma’ şeklinde mesajlar atarak hidroelektrik santral projesine karşı çıktıklarını dile getirdiler.

Özel bir firma, Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi sınırları içerisinde doğal güzelliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılığa sunduğu katkı kadar da mercan alası olarak tabir edilen kırmızı benekli alabalıkların yaşadığı Göksu Çayı’nın üzerine Bulgurdere ve Ayranpınar olmak üzere 2 ayrı regülatörden oluşan hidroelektrik santral yapmak için ÇED sürecini başlattı.

Halihazırda bir HES’in işletmede olduğu Göksu Çayı üzerine yapılacak yeni hidroelektrik santralinin doğada geri dönülemez büyüklükte tahribata yol açacağını düşünen Nurhaklılar, projelerden vazgeçilmesi çağrısında bulunuyorlar. Çeşitli platformlarda bu tepkilerini dile getiren Nurhaklılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bu yönde itiraz dilekçeleri ile başvuru yaptı. Çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile de HES’in yapılmaması yönünde mücadele veren Nurhaklılar, son olarak sosyal medya üzerinden güç birliği yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ‘nurhakhesleriistemiyor’ başlığı altına yazdıkları mesajlarla HES’lerin yol açacağı çevre sorunlarına dikkati çekti.

Çok sayıda Nurhaklının katıldığı çalışmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da, “Bizler bu verimli topraklarda doğayla iç içe; tarımı, hayvancılığı ve tabiatın güzelliklerini yaşamak istiyoruz. Önemli olan doğanın menfaatidir. 2. HES, tüm bölge halkı, tabiat, tarım, hayvancılık ve yaylacılık açısından tam bir yıkım olacaktır” mesajı ile destek verdi.

Sosyal medya üzerinden atılan ve en çok dikkat çeken mesajlar ise şu şekilde oldu:

“Nurhak'ın tarıma, hayvancılığa ve doğaya ihtiyacı var HES'lere değil’, 2. HES tüm bölge halkı, tabiat, tarım, hayvancılık ve yaylacılık açısından tam bir yıkım olacaktır. İlçemizde yapılması planlanan 2. HES projesinin bir doğa katliamı olacağının farkındayız. Doğal güzellikleri, tarımı ve hayvancılığı yok eden beton yığınlarını istemiyoruz’, ‘Yazın bir çimdiğimiz dere var oraya dokunmayın HES istemiyoruz’, Nurhak’ın tarıma, hayvancılığa, doğal yaşama ihtiyacı var. HES’lere değil’, ‘Toprağımızdan elini çek’, Tarım ve hayvancılık için, ekolojik yaşam için ve Nurhak'ın yarınları için Göksu'da HES istemiyoruz’, ‘Doğanın kalbine saplanmış bir bıçak #HES’, ‘2. HES kalan son ekolojik dengeyi yok edecektir’, ‘Doğa, daha 1. HES'in yaralarını saramamışken 2. HES Göksu'nun ve doğanın ölüm fermanı olur’, ‘Nurhak-Umutlu’da HES, kırmızı benekli alabalığa, sarı benekli Anadolu semenderine, doğal yapıya ekolojik dengeye bir kıyımdır’ ‘Göksu çayı özgür aksın’, ‘Tarım arazileri, endemik mercan alası susuz kalıyor’, ‘Saymakla bitmeyen güzelliği ve değeriyle Göksu’ya Nurhak’a dokunma!’, ‘Bizler tarımı hayvancılığı ve doğa yaşasın istiyoruz.’”

















