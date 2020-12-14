HES kodu eşleştirmesi yapmayanlar toplu ulaşımı kullanamayacak

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada bulaş riskini önleme amacıyla HES kodu uygulamasına geçti. İç İşleri Bakanlığı ‘Şehir içi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereğince toplu taşıma kullanan vatandaşların Kahramankart ve temassız kredi kartlarına HES Kodu’nu tanımlamaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ile https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilen tanımlama işlemi için belirlenen son tarih 15 Aralık Salı.

Konu ile ilgili olarak Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı'nın "Şehiriçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların seyahat kartlarını HES Kodları ile entegre etmeleri yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımız Kahramankart ya da kullandıkları temassız kredi kartlarını Büyükşehir Belediyemiz internet sitesi https://kahramanmaras.bel.tr/ ya da https://www.kahramankart.com.tr/ üzerinden basit bir şekilde HES Kodları ile eşleştirebilmektedir. Bu sistemle temaslı vatandaşların ulaşım kartları, izolasyon süreleri boyunca otomatik askıya alınacaktır. HES Kodu ile Kahramankart eşleştirmesini 15 Aralık Salı gününe kadar tamamlamayan vatandaşlar, genelge gereği toplu taşıma araçlarından yararlanamayacaktır” ifadeleri kullanıldı.