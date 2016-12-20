Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği, huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması amacıyla, il genelinde her türlü toplantı, yürüyüş, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinlikleri yasakladı.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklama, şöyle:

“Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi doğrultusunda il genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 18 Aralık 2016 günü saat 08.00'den 18 Ocak 2017 günü saat 17.00'ye kadar yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”