Her damlasına ihtiyaç vardı; çiftçiye can suyu oldu

Türkiye’nin 3.büyük ovası olan Elbistan’da, kurumaya yüz tutan kıraç arazilerdeki buğday ve arpalar, metrekareye düşen 25 milimetrelik yağış sayesinde yeniden canlandı. Nisan ve mayıs ayının ilk haftalarında yeterli yağışın görülmemesi nedeniyle kuraklık korkusunun yaşandığı bölgeye, bir gecede 25 milimetreye yakın yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, en çok yağış, Sultan Korusu bölgesinde görüldü. Ovada yer alan tarlalar, yüksek bölgeler kadar olmasa yağıştan nasibini aldı. Bölge halkının tabiri ile toprakta yer yer oluşan 3-4 parmak darbız, kıraç araziler kadar diğer ürünlerin sağlıklı büyümesi açısından büyük önem arz ediyor.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, cumartesi günü yağan yağmurun, kıraç araziler açısından kuraklık sıkıntısını önemli oranda hafifletecek nitelikte olduğunu söyledi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kuraklık nedeniyle buğday ve arpanın biçim boyuna ulaşmadan kuruduğunu hatırlatan Başkan Bulut, “Cumartesi günü yağan rahmet, bölge çiftçimizin imdadına yetişti” ifadesini kullandı.

Özellikle Sultan Korusu bölgesindeki buğday ve arpanın tam canlanma dönemine girdiğinin bilgisini veren Başkan Bulut, “Bölgemizde kuraklık riski her geçen gün artıyordu. Çiftçimiz gerçekten büyük sıkıntı içerisindeydi. Allah’a şükür, cumartesi günü yağan yağmur, sıkıntılarımızı büyük ölçüde hafifletti. Bölge bölge farklı olsa da 25 milimetreye yakın yağış düştü. Çiftçimizin bu yağmurun her damlasına ihtiyacı vardı. Sahadan gelen bilgiler ve yaptığımız incelemelere bakarak çiftçimizin yüzünün bir nebze de olsa güldüğünü anlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu yağışlar devam ederse kuraklık endişesinden kurtulmuş oluruz” değerlendirmesini yaptı.

Hububatın gelişim sürecinde olduğuna işaret eden Bulut, “Hububatta nisan-mayıs yağışları çok önemli. Bu zamanda yağış azlığı rekolteyi olumsuz etkileyen en önemli faktör. Yağış için günlerdir dua ediyorduk. Güzel yağış aldık, çiftçimiz rahatladı. Sadece kıraç araziler için değil sulu tarlalar için de faydalı oldu” şeklinde konuştu.

Diğer yandan bölgedeki yağışlı havanın haftanın ilk günlerinde de süreceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi ve salı günü bölgede sağanak yağışın etkisini devam ettireceği tahmininde bulundu.