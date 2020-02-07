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“Hep Gül Aysel” oyunu büyük ilgi gördü

Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nin, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde şehit ve gazi çocukları yararına düzenlediği Tiyatro Balans ekibi tarafından sahnelenen ‘Hep Gül Aysel’ adlı tiyatro oyunu, büyük beğeni ile izlendi.

“Hep Gül Aysel” oyunu büyük ilgi gördü
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  Özel Yıldız Koleji konferans salonunda düzenlenen tiyatro etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Orhan Gündoğdu, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eken, Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, CHP Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan, MHP Parti Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tiyatro oyunu öncesinde konuşan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Bugün burada şehit ve gazilerimizin bize emaneti olan çocuklarımızın eğitimine destek olmak için toplanmış bulunmaktayız. Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi aracılığıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamak için onların yanında olduğumuz hissettirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Sizlere bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz destelerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocukları yararına düzenlenen ve Tiyatro Balans ekibi tarafından sahnelenen aile içi ve kadına yönelik şiddetin çok yönlü sergilendiği tek perdelik "Hep Gül Aysel" isimli tiyatro oyununda, şiddete maruz kalmış kadınların başlarından geçenler anlatılıyor.

Yaklaşık 2 saat süren tiyatro oyunu sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi.  










     


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