“Hep Gül Aysel” oyunu büyük ilgi gördü

Tiyatro oyunu öncesinde konuşan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Bugün burada şehit ve gazilerimizin bize emaneti olan çocuklarımızın eğitimine destek olmak için toplanmış bulunmaktayız. Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi aracılığıyla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlamak için onların yanında olduğumuz hissettirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Sizlere bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve vermiş olduğunuz destelerden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocukları yararına düzenlenen ve Tiyatro Balans ekibi tarafından sahnelenen aile içi ve kadına yönelik şiddetin çok yönlü sergilendiği tek perdelik "Hep Gül Aysel" isimli tiyatro oyununda, şiddete maruz kalmış kadınların başlarından geçenler anlatılıyor.
Yaklaşık 2 saat süren tiyatro oyunu sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi.