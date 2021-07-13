Hemşerimiz Feriha Mert, Yıldız Teknik üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesinde görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ve aynı okulda doktora çalışmalarına devam eden Mert, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda; Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.
Hemşerimiz Feriha Mert’e yeni görev
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan hemşerimiz mimar Feriha Mert, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına genel müdür yardımcısı olarak atandı.
13 Temmuz 2021 Salı 17:00