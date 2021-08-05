Hemşerimiz Ali Savaş Bülbül, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı

Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Elbistanlı hemşerimiz Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, düzenlenen tören ile görevine başladı.

Programda konuşan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gerçekleştirilen atamanın Bayburt Üniversitesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Prof. Dr. Bülbül’ü tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Prof. Dr. Bülbül ise; yeni görevine başlamasından dolayı duyduğu mutluluğunu dile getirdi. Desteklerinden dolayı Rektör Türkmen’e teşekkürlerini ileterek, görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını sözlerine ekledi.

Programda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım da yer aldı.

Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül kimdir?

2000 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünde Yüksek Lisans ve 2011 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2002-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen Edebiyat Fakültesi’nde Araştırma görevlisi, 2005-2012 yıllarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Biyolog, 2012-2015 Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Doktor öğretim üyesi ve 2015 yılında Doçent unvanını alarak 2019 yılına kadar görevine devam etti. 2019 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevine atanmış olup Haziran 20020 tarihi itibari ile Profesör unvanı ile halen bu görevine devam etmektedir.

Danışmanlığında tamamlanmış 7 yüksek lisans tezi ve devam eden 7 yüksek lisans ve 2 doktora tez çalışmaları yürütmektedir. Toplamda 10 adet TAGEM, Bartın Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma projelerinde görev almıştır. SCI ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 37 makalesi ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 11 bildirisi bulunmaktadır. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 3 makale ve 13 ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildirisi vardır

2007-2009-2012 ve 2014 yıllarında TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (UBYT) almıştır, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Üyeliği (2017-) ve Türkiye Klinikleri Danışma Kurulu Üyeliği,( 2020-) devam etmektedir. Çok sayıda bilimsel dergilerde hakem olarak görev almaktadır.