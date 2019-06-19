HEM’in yılsonu sergisi, şölene dönüştü

Bugüne kadar açılmış en kapsamlı organize olarak bir ilke imza atılan organize, halk oyunları ve spor gösterileri ile de şölen havasına bürünürken, kursiyerlerden oluşan koronun seslendirdiği türküler ise katılımcıların kulaklarının pasını sildi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) 2018/2019 eğitim-öğretim döneminde açılan 390 kurs, tamamlandı. Eğitim ve öğretimin dönemi boyunca kursiyerlerin kurs öğreticileri eşliğinde tekstil ürünleri, ev eşyaları, hediyelik eşyalar, deri ürünler, resimler, takı eşyalarının sergilendiği yılsonu sergisi, Şehit Er Mehmet İnan Parkı’nda açıldı. Sergi de ayrıca, HEM bünyesindeki spor ve sanat kurslarındaki kursiyerler de hünerlerini gösterme imkanı buldu. Serginin açılış kurdelesi, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren ve HEM Müdürü Faruk Doğan tarafından kesildi. Kaymakam Demir, kurdele kesiminden sonra 3 bin çeşit ürünün yer aldığı sergi alanındaki stantları gezerek kursiyerler ve kurs öğreticilerinden bilgiler aldı. Kaymakam Demir, bir kursiyerin ebru sanatını da ilgiyle izledi. Sergide, katılımcılara yöresel yemekler ve yayık ayranı ikramında bulunulurken, HEM bünyesinde açılan Uzakdoğu dövüş sanatları kursuna katılan öğrenciler de özel bir gösteri sundu. Geleneksel Türk oyunlarının da yer aldığı sergide sahne sırası, minik ve büyük halk oyunları gruplarının gösterileri de ilgiyle izlendi. Çocukların, defilesinin ardından serginin son bölümünde kursiyerlerin oluşturduğu koro sahne aldı. Korodaki kursiyerler, bağlama eşliğinde hareketli ve duygusal türküleri seslendirdi.

Büyük beğeni toplayan sergi ile ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, organizenin hem göze hem de kulaklara hitap ettiğini söyledi. Kursiyerlerin gerçekten büyük azim ve emek harcayarak ortaya çıkardığı ürünlerin birbirinden güzel olduğunu belirten Kaymakam Demir, Halk Eğitimi Merkezlerinin, eğitim ve meslek edindirmede büyük bir yeri ve önemi olduğuna dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Halk Eğitimi Merkezimizde 7’den 77’ye her yaştan insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlenmektedir. Bugün de Elbistan Halk Eğitimi Merkezimizde 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslardaki kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserleri görme fırsatını bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel ve güzel eserlerle bizi karşıladılar. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Özalp da, Halk Eğitimi Merkezi yönetici, kurs öğreticileri ve kursiyerlere teşekkür etti.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan ise, bir yıl boyunca 390 civarında kurs açtıklarını ve 6 bin 600 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.

Doğan, şunları söyledi:

“2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde yapmış olduğumuz çalışmaların tümünün yılsonu sergisini açtık. Yıl boyunca 390 civarında kurs açtık. Bu kurslarımızda 6 bin 600 civarındaki kursiyerimize eğitim verdik. Bu eğitimlerimiz mesleki ve teknik alanlarında, spor ve sanat alanlarında olmak üzere gruplandırıldı. Şuan sergi alanında 390 kursumuzun ürünlerini sergiliyoruz. Kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin el emeği göz nuru olan 3 binin üzerinde ürün sergileniyor. Bu süreçte bizlere katkı veren Kaymakamımız Sayın Özkan Demir’e, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürlerimize, bu kurslarda destek veren tüm okullarımız ile özellikle bu konuda tüm imkanlarıyla bize yardımcı olan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teşekkür ediyoruz. Sergimiz, Elbistan’da uzun zamandır açılan en kapsamlı Halk Eğitim sergisi. Bu sergimizi, yeni eğitim-öğretim yılında yeni kurslar ve yeni kursiyerlerle daha da zenginleştirip şenlik tarzına dönüştürmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da geleneksel hale getireceğiz. Katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”















































