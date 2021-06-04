HEM’in yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde açılan kurslara katılan kursiyerlerin, kurs öğreticileri eşliğinde tekstil ürünleri, ev eşyaları, hediyelik eşyalar, resimler, takı eşyaları gibi ürünler, Hayat Boyu Öğrenme haftası kapsamında açılan sergide görücüye çıktı. Kurum bahçesindeki sergiye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, daire amirleri, okul müdürleri katıldı. Kaymakam Demir, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezerek HEM Müdür Vekili Serhat Karahan ve kurs öğreticilerinden bilgi aldı. Kaymakam Demir, İğde Mahallesi’nde açılan kursta eğitim gören ve en yaşlı kursiyer olan 61 yaşındaki Elmas Serin’le bir süre sohbet etti. Kaymakam Demir ve beraberindeki protokol üyeleri, stantları tek tek dolaşarak ortaya çıkarılan eserleri inceledi.

Serginin incelenmesinin ardından Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde açılan müzik kursuna katılan kursiyerler bağlamalarıyla birlikte türküleri seslendirdi. Yine Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan ‘Elbistan Türküleri’ albümünde yer alan ‘Çamdan Sakız Akıyor’ adlı türküyü seslendiren Serap Ulu, performansı ile katılımcılardan büyük alkış aldı. Görme engelli sanatçı Deniz Doğan da sahne aldığı programda, Elbistan Türküleri albümüne katkı sunan isimlere başarı belgesi verildi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü’nün çalışmalarına ilişkin bilgiyi ise İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz verdi.

Yılmaz, salgın sürecinin diğer birçok alanda olduğu gibi kurs çalışmalarını da olumsuz etkilediğini hatırlatarak, “Uzun bir süre boyunca yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldık. Buna rağmen Halk Eğitimi Merkezimiz vatandaşlarımıza meslek edindirme, örgün eğitim sisteminden çıkan öğrencilerimizi bir süt öğrenim kurumuna hazırlamada gerekse bir sanat dalını icra edebilecek yeterliliğe ulaştırmak için yoğun emek sarf etmiştir. Yıl boyunca 139 kurs açılmış ve 2 bin 171 kursiyer katılmıştır” dedi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nce hazırlanan ‘Elbistan Türküleri’ albümüne de değinen Şube Müdürü Yılmaz, “Halk kültürümüzün önemli bir öğesi olan; duygu ve hislerimizi yansıtan, bizi anlatan, kaybolmaya yüz tutmuş halk türkülerimizi bir albümde toplayarak hem kaybolmasının önüne geçimli hem de gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Bu albümün hazırlanmasında emeği geçen başta Kaymakamımız Sayın Özkan Demir Bey olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kürşat Bayazıt’a ve merkezimizdeki görev süresinde birçok başarıya imza atan önceki müdürümüz Sayın Faruk Doğan’a, şuan ki müdürümüz Sayın Serhat Karahan’a, türkülerimizi seslendiren kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, kursiyerlerin ürünlerinin büyük azim ve emek sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezlerinin, eğitim ve meslek edindirmede büyük bir yeri ve önemi olduğuna dikkati çeken Kaymakam Demir, “Elbistan Halk Eğitimi Merkezimizde 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde açılan kurslardaki kursiyerlerimizin el emeği göz nuru eserleri görme fırsatını bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel ve güzel eserlerle bizi karşıladılar. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Elbistan Türküleri albümüyle ilgili de değerlendirme yapan Kaymakam Demir, “Değişik ve güzel performanslar izledik. Özellikle de Elbistan Türküleri albümünün, son yıllarda yapılmış en önemli ve değerli kültür çalışması oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Program sonunda Elbistan Kaymakam Demir’e, yağlıboya tablo hediye edildi.