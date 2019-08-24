HEM’e ücretli usta öğrenci alımı yapılacak

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için ders ücreti karşılığında ücretli usta öğretici taleplerini, 2-13 Eylül tarihleri arasında alacaklarını söyledi.

Ekim ayında başlayacak kurslarda görevlendirilecek usta öğreticilerle ilgili kesin sonuçların 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ilan edileceğini belirten Doğan, “Başvurular, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’ne başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır. Ücretli usta öğretici alımına ilişkin başvurular, 2 Eylül günü başlayıp 13 Eylül’e kadar devam edecektir. Geçici sonuçlar ise 14 Eylül’den itibaren duyurulmaya başlanacaktır. Kesin sonuçlar ise, 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ilan edilecektir” dedi.

Usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlarla ilgili de bilgi veren Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, “Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak. Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını doldurmuş olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlikle ilişiği bulunmamak. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.”

Ücretli usta öğretici değerlendirmelerinin bir komisyon tarafından yapılacağını kaydeden Doğan, görevlendirmelerin de yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre belirleneceğini hatırlattı.