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HEM’den sınav açık öğretim ortaokul ve lise sınav tarihi duyurusu

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının yapılacağı tarihleri duyurdu.

HEM’den sınav açık öğretim ortaokul ve lise sınav tarihi duyurusu
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Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen birçok sınavın tarihleri belli olmaya başladı. Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü, ilçede çok sayıda kişiyi ilgilendiren Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının tarihlerine ilişkin bir duyuru yayımladı.

Sınav takvimindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak teknik hazırlık süresinin dikkate alındığı belirtilen duyuruda, “Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem sınavlarının 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır” denildi.


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